Бойцы «Днепра» уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.