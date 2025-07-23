«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Бойцы «Днепра» уничтожили до 55 боевиков ВСУ за сутки
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 55 военных Украины, боевую бронированную машину и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ.