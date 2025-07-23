Власти Новочеркасска просят не публиковать кадры атаки беспилотников

В Ростовской области продолжаются регулярные атаки врага. В администрации Новочеркасска подчеркнули важность готовности к таким ситуациям и дали советы, как обеспечить свою безопасность.
По рекомендации местных властей, услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо включить телевизор или радио, чтобы узнать инструкции. Кроме того, следует держаться подальше от окон.
При уходе из дома, нужно обесточить его и перекрыть воду. Также следует плотно закрыть двери и окна. Гражданам рекомендуют взять с собой документы, средства связи, лекарства, еду и воду. По возможности необходимо перейти в заранее определённое защитное сооружение.
«Если заметили БПЛА, немедленно спрячьтесь и сообщите в полицию. Не сбивайте дрон подручными средствами. Не приближайтесь к упавшему беспилотнику», — подчёркивают в администрации столицы донского казачества.
После сигнала воздушной тревоги рекомендуется осмотреть дом. При необходимости следует звонить в экстренные службы по номеру 112.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на юг России ранены трое, один — тяжело.