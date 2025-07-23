В Бахчисарайском районе простились с бойцом СВО

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Бахчисарайского района.
Константин родился 26 сентября 2006 года в селе Угловое Бахчисарайского района. В 2013 году он поступил в первый класс Угловской средней общеобразовательной школы, где зарекомендовал себя как дисциплинированный и старательный ученик. Он был хорошим другом, уважительно относился к педагогам и одноклассникам, а также проявлял заботу и чуткость к своим близким, отметили в администрации.
С 2013 года Константин активно занимался греко-римской борьбой, достигнув в этом виде спорта значительных успехов. Он получил первый юношеский разряд, в 2021 году стал бронзовым призером первенства Республики Крым среди юношей до 15 лет, а в 2024 году — бронзовым призером первенства региона среди юниоров до 20 лет и чемпионата республики.
В 2022 году, после окончания 9 классов общеобразовательной школы, Константин Подъячий продолжил обучение в Вилинском учебно-производственном комбинате. С 2023 по 2024 год он трудился разнорабочим на строительных объектах в Симферополе.
Приняв осознанное решение встать на защиту Отечества, боец подписал контракт с ВС РФ и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Оставаясь верным воинской присяге и долгу, крымчанин героически погиб при выполнении боевой задачи.