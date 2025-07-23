В Бахчисарайском районе простились с бойцом СВО

Константин родился 26 сентября 2006 года в селе Угловое Бахчисарайского района. В 2013 году он поступил в первый класс Угловской средней общеобразовательной школы, где зарекомендовал себя как дисциплинированный и старательный ученик. Он был хорошим другом, уважительно относился к педагогам и одноклассникам, а также проявлял заботу и чуткость к своим близким, отметили в администрации.