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Российские войска поразили украинское предприятие ВПК

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение предприятию ВПК Украины, цеху сборки беспилотников и пункту управления беспилотниками дальнего действия, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что также поражение было нанесено складам горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемую ракету большой дальности «Нептун», 256 беспилотников самолетного типа.