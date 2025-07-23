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В Ростовской области отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, опасность продлилась около 20 минут.

Система в среду в 11.33 мск сообщала о ракетной опасности по всей территории области, спустя примерно 20 минут тревогу отменили.

«Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области», — говорится в сообщении об отбое тревоги.

Отдельно об отбое воздушной опасности в Таганроге в Ростовской области написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой воздушной опасности по городу», — говорится в ее сообщении.

Камбулова в среду в 11.34 мск в Telegram-канале сообщала, что воздушная опасность объявлена в Таганроге.