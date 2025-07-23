В Ростовской области отменили ракетную опасность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл — РИА Новости. Сигнал ракетной опасности отменен по всей территории Ростовской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, опасность продлилась около 20 минут.
Система в среду в 11.33 мск сообщала о ракетной опасности по всей территории области, спустя примерно 20 минут тревогу отменили.
«Объявлен отбой ракетной опасности по всей Ростовской области», — говорится в сообщении об отбое тревоги.
Отдельно об отбое воздушной опасности в Таганроге в Ростовской области написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
«Внимание! Отбой воздушной опасности по городу», — говорится в ее сообщении.
Камбулова в среду в 11.34 мск в Telegram-канале сообщала, что воздушная опасность объявлена в Таганроге.