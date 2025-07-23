ВС РФ освободили село в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области.
«Север» наступает на Сумском направлении
Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также бригаду и штурмовой полк в районах двух населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию РЭБ и склад материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие.
Потери ВСУ в районе действия «Центра» достигли 405 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 405 боевиков. ВСУ лишились боевой бронированной машины, автомобиля, двух реактивных систем залпового огня и четырех артиллерийских орудий.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Поддубное ДНР, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области.
ВС РФ уничтожили до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали предприятие ВПК Украины, цех сборки БПЛА, пункты управления «беспилотниками» дальнего действия, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 256 БПЛА самолетного типа.