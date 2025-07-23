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Главное из брифинга Минобороны 23 июля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки взяли под контроль населенный пункт Варачино в Сумской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает на Сумском направлении

Бойцы «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, а также бригаду и штурмовой полк в районах двух населенных пунктов Харьковской области.

ВСУ потеряли порядка 165 военнослужащих, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, станцию РЭБ и склад материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Изюм, Андреевка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Дробышево ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 250 человек. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, десять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Группировка «Юг» перешла на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах трех населенных пунктов ДНР.

Противник потерял до 145 военнослужащих, два автомобиля, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие.

Потери ВСУ в районе действия «Центра» достигли 405 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали восемь бригад в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 405 боевиков. ВСУ лишились боевой бронированной машины, автомобиля, двух реактивных систем залпового огня и четырех артиллерийских орудий.

«Восток» углубился в оборону противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам в районах населенных пунктов Искра, Поддубное ДНР, Великомихайловка Днепропетровской области и Темировка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Славное Запорожской области и Первомайское Херсонской области.

ВС РФ уничтожили до 55 военнослужащих, боевую бронированную машину, три автомобиля, четыре станции РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России атаковали предприятие ВПК Украины, цех сборки БПЛА, пункты управления «беспилотниками» дальнего действия, склады горючего и ракетно-артиллерийского вооружения, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 256 БПЛА самолетного типа.

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