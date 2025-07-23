Бойцы «Юга» продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР

«Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии “Южной” группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях.
«Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении», — уточнили в пресс-службе ЮВО.