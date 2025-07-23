Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Юга» продвинулись вглубь обороны ВСУ у Северска в ДНР

ЛУГАНСК, 23 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Южная» активно продвигаются вглубь обороны ВСУ у Северска в Донецкой Народной Республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

Источник: © РИА Новости

«Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии “Южной” группировки войск с ювелирной точностью поразил 122-миллиметровое орудие Д-30 противника в районе населенного пункта Северск ДНР», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.

Расчеты БПЛА объединения Южного военного округа круглосуточно ведут разведку целей ВСУ и уничтожают их в опорных пунктах и на боевых позициях.

«Подразделения Южной группировки войск активно продвигаются в глубину обороны противника на северском направлении», — уточнили в пресс-службе ЮВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше