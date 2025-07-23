В Новочеркасске прооперировали мужчину, раненного при атаке БПЛА

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи прооперировали жителя Новочеркасска Ростовской области, получившего ранение во время атаки БПЛА, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
Ночью БПЛА ВСУ атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате атаки были ранены три человека. Один из них, по данным властей региона, получил осколочное ранение живота и находился в крайне тяжелом состоянии.
«Мужчину прооперировали, он в реанимации… в стабильно тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что еще двум пострадавшим женщинам также была оказана медицинская помощь. Одну из них уже отпустили домой, вторая остается в травматологии.