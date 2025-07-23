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В Новочеркасске прооперировали мужчину, раненного при атаке БПЛА

Врачи прооперировали жителя Новочеркасска, получившего ранение при атаке БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачи прооперировали жителя Новочеркасска Ростовской области, получившего ранение во время атаки БПЛА, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Ночью БПЛА ВСУ атаковали Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. В Новочеркасске в результате атаки были ранены три человека. Один из них, по данным властей региона, получил осколочное ранение живота и находился в крайне тяжелом состоянии.

«Мужчину прооперировали, он в реанимации… в стабильно тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще двум пострадавшим женщинам также была оказана медицинская помощь. Одну из них уже отпустили домой, вторая остается в травматологии.

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