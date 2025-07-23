В Госдуме ответили на слова Сырского о новом наступлении ВСУ

«Возможность проведения контратак на некоторых участках фронта может усилиться, но наши подразделения их успешно отбивают, захватывая новые рубежи. Это соответствующим образом деморализует подразделения ВСУ, которые воочию видят, находясь на линии боевого соприкосновения, поражение и крах, которые сегодня преследуют украинскую армию», — заявил депутат в беседе с Lenta.ru.