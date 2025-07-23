Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский допустил возможность возобновления наступательных действий украинской армии при условии увеличения объемов военной помощи от западных партнеров. При этом генерал признал, что украинская армия испытывает острую нехватку средств ПВО, бронетехники и артиллерийских боеприпасов.
«Возможность проведения контратак на некоторых участках фронта может усилиться, но наши подразделения их успешно отбивают, захватывая новые рубежи. Это соответствующим образом деморализует подразделения ВСУ, которые воочию видят, находясь на линии боевого соприкосновения, поражение и крах, которые сегодня преследуют украинскую армию», — заявил депутат в беседе с Lenta.ru.
Швыткин подчеркнул, что любая помощь и материальное обеспечение Украины не окажут существенного влияния на боеспособность и моральное состояние военнослужащих ВСУ. Подтверждением этому служит эффективная работа российского оборонно-промышленного комплекса, высокий боевой дух Вооруженных сил России и успешная стратегическая концепция Генштаба РФ, обеспечивающие успешное продвижение российских подразделений, заключил он.