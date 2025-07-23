Сразу несколько участников СВО вернулись в Самару в отпуск

Алексей уверен, что работа спасателем послужила для него хорошей школой: она дает человеку внутренний стержень и умение не паниковать в чрезвычайных ситуациях, быстро принимать ответственные решения, от которых будет зависеть жизнь — твоя и твоих товарищей. За пять лет службы на счету его команды поста не менее 20 спасенных жизней. Один из случаев, навсегда врезавшихся в память, — спасение восьмилетнего ребенка, которого затащила на глубину волна от проезжавшего мимо катера. «За лентой», несмотря на тяжёлое ранение ноги, ему удалось спасти тяжелораненого капитана командирской роты, остановив сильное кровотечение — сейчас капитан продолжает воспитывать троих детей. Там же, снова несмотря на ранение, вместе с товарищами «Багров» вытащил из окружения противника 200 человек. За проявленное мужество молодой человек удостоен двух государственных наград — Ордена Мужества и Медали Суворова.