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Глава Новочеркасска раскритиковал работу ведомств после атаки БПЛА

Об этом в своих соцсетях рассказал врио главы города Виктор Синюгин.

После атаки беспилотников в Новочеркасске, врио главы города выразил недовольство работой ведомств и руководства ряда объектов, участвовавших в устранении последствий. О каких конкретно объектах идет речь, не сообщается.

В результате атаки повреждены здания и автомобили, три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Работает горячая линия для пострадавших, куда обратились еще три человека.

Синюгин поблагодарил коммунальные службы за оперативную уборку, но отметил недостатки во взаимодействии между оперативными группами и руководителями «некоторых объектов», подчеркнув необходимость разработки четких алгоритмов взаимодействия.

Минувшей ночью над Ростовской областью было сбито 11 дронов, атаковавших несколько городов и районов, спровоцировав пожары и повреждения домов.

Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим.

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