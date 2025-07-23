Глава Новочеркасска раскритиковал работу ведомств после атаки БПЛА

После атаки беспилотников в Новочеркасске, врио главы города выразил недовольство работой ведомств и руководства ряда объектов, участвовавших в устранении последствий. О каких конкретно объектах идет речь, не сообщается.
В результате атаки повреждены здания и автомобили, три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Работает горячая линия для пострадавших, куда обратились еще три человека.
Синюгин поблагодарил коммунальные службы за оперативную уборку, но отметил недостатки во взаимодействии между оперативными группами и руководителями «некоторых объектов», подчеркнув необходимость разработки четких алгоритмов взаимодействия.
Минувшей ночью над Ростовской областью было сбито 11 дронов, атаковавших несколько городов и районов, спровоцировав пожары и повреждения домов.
Власти региона пообещали оказать помощь пострадавшим.