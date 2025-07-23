Эксперт: удары по ТЦК подрывают боеспособность ВСУ

Как пояснил эксперт, сегодня киевский режим не может сформировать в обществе негативное отношение к ударам по территориальным центрам комплектования (ТЦК). Простые украинцы, по его словам, скорее поддерживают такие удары, рассматривая их как возмездие на беззаконие со стороны военных комиссариатов.