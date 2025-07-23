Как отметил эксперт, в отличие от Украины, процесс пополнения российской армии новобранцами в гораздо меньшей степени зависит от деятельности военкоматов.
«В России армия комплектуется контрактниками-добровольцами, военкоматы играют вспомогательную роль. А на Украине от ТЦК зависит буквально все», — пояснил Безпалько.
Политолог напомнил, что на начальном этапе СВО Киев, не имея достаточного количества дронов, организовывал поджоги российских военкоматов. Для этого украинские спецслужбы привлекали подростков и пенсионеров, используя мошеннические схемы.
Как пояснил эксперт, сегодня киевский режим не может сформировать в обществе негативное отношение к ударам по территориальным центрам комплектования (ТЦК). Простые украинцы, по его словам, скорее поддерживают такие удары, рассматривая их как возмездие на беззаконие со стороны военных комиссариатов.
Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщал, что украинские территориальные центры комплектования ежемесячно мобилизуют порядка 30 тыс. человек. При этом, по его данным, около 1,5 млн мужчин уклоняются от воинского учета, не обновляя свои данные в военкоматах.