Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: удары по ТЦК подрывают боеспособность ВСУ

Российские авиаудары по украинским центрам мобилизации в долгосрочной перспективе способны значительно снизить боевой потенциал ВСУ, что окажет существенное влияние на ход специальной военной операции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как отметил эксперт, в отличие от Украины, процесс пополнения российской армии новобранцами в гораздо меньшей степени зависит от деятельности военкоматов.

«В России армия комплектуется контрактниками-добровольцами, военкоматы играют вспомогательную роль. А на Украине от ТЦК зависит буквально все», — пояснил Безпалько.

Политолог напомнил, что на начальном этапе СВО Киев, не имея достаточного количества дронов, организовывал поджоги российских военкоматов. Для этого украинские спецслужбы привлекали подростков и пенсионеров, используя мошеннические схемы.

Как пояснил эксперт, сегодня киевский режим не может сформировать в обществе негативное отношение к ударам по территориальным центрам комплектования (ТЦК). Простые украинцы, по его словам, скорее поддерживают такие удары, рассматривая их как возмездие на беззаконие со стороны военных комиссариатов.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщал, что украинские территориальные центры комплектования ежемесячно мобилизуют порядка 30 тыс. человек. При этом, по его данным, около 1,5 млн мужчин уклоняются от воинского учета, не обновляя свои данные в военкоматах.