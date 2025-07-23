Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России сообщило об очередном обмене военнопленными

Россия и Украина провели обмен пленными военнослужащими, сообщило Министерство обороны РФ. Мероприятие прошло в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, и состоялось 23-го.

С территории, подконтрольной Киеву, была возвращена группа российских военнослужащих, в обмен на которых Украине передали военнопленных из Вооруженных сил Украины.

В настоящее время российские военнослужащие находятся в Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время всех вернувшихся доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

По итогам прошедшего в Стамбуле третьего раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о завершении обмена по 1200 человек с каждой стороны. Россия также предложила Украине провести еще один обмен также не менее чем по 1200 человек.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше