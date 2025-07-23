Мединский заявил о намерении РФ обменять бойцов ВСУ на удерживаемых Киевом курян

Вечером 23 июля в Турции состоялся третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. В ходе беседы Россия подтвердила готовность обменять украинских военных на удерживаемых Киевом жителей Курской области. Соответствующее заявление сделал глава делегации РФ Владимир Мединский.
Он также отметил, что на данный момент не все прошлые договоренности соблюдены. По данным главы российской делегации, на территории Украины остаются порядка 30 курян.
«Мы и в этом случае готовы их поменять на военных или на другие категории. Но тогда только называйте свои действия так, как они являются на самом деле», — подытожил Владимир Мединский.
Переговоры России и Украины завершились спустя 50 минут после начала встречи. KP.RU сообщил подробности беседы.