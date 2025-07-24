В Сириусе произошло попадание по нефтебазе

«Произошло попадание по нефтебазе», — написал он.
Плишкин предупредил, что на территории сохраняется опасность атаки БПЛА.
«Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», — заключил он.
Ранее в ночь на четверг в Сириусе прогремели взрывы. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории, это связано с работой ПВО. При этом, корреспондент агентства уточнил, что звуки не менее пяти взрывов можно было услышать и в Сочи.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше