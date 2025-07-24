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В Сириусе произошло попадание по нефтебазе

СИРИУС, 24 июл — РИА Новости. Нефтебаза в Сириусе подверглась атаке, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Произошло попадание по нефтебазе», — написал он.

Плишкин предупредил, что на территории сохраняется опасность атаки БПЛА.

«Соблюдайте меры предосторожности, не подходите к окнам. О завершении угрозы отдельно сообщу», — заключил он.

Ранее в ночь на четверг в Сириусе прогремели взрывы. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе федеральной территории, это связано с работой ПВО. При этом, корреспондент агентства уточнил, что звуки не менее пяти взрывов можно было услышать и в Сочи.

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