Киев хоронит иностранных наемников ВСУ на украинской земле: чего боятся пособники Зеленского

Реальное количество погибших иностранных наемников ВСУ тщательно скрывают. Такое решение приняли власти государств, откуда приезжают в Киев добровольцы. Для недопущения волнений погибших иностранцев хоронят на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.