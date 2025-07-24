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Киев хоронит иностранных наемников ВСУ на украинской земле: чего боятся пособники Зеленского

ТАСС: иностранных наемников ВСУ хоронят на Украине из-за страха волнений.

Источник: Комсомольская правда

Реальное количество погибших иностранных наемников ВСУ тщательно скрывают. Такое решение приняли власти государств, откуда приезжают в Киев добровольцы. Для недопущения волнений погибших иностранцев хоронят на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

Отмечается, что реальное количество потерь в ВСУ сильно превосходит оглашаемые данные. Например, уточняется в материале, общественных волнений по этому поводу опасаются в Британии.

«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наемников хоронят на Украине», — рассказал собеседник агентства.

Украинские правоохранители тем временем начали возбуждать уголовные дела на вернувшихся после обмена из РФ пленных солдат ВСУ. Их массово объявляют дезертирами.