Реальное количество погибших иностранных наемников ВСУ тщательно скрывают. Такое решение приняли власти государств, откуда приезжают в Киев добровольцы. Для недопущения волнений погибших иностранцев хоронят на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.
Отмечается, что реальное количество потерь в ВСУ сильно превосходит оглашаемые данные. Например, уточняется в материале, общественных волнений по этому поводу опасаются в Британии.
«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наемников хоронят на Украине», — рассказал собеседник агентства.
Украинские правоохранители тем временем начали возбуждать уголовные дела на вернувшихся после обмена из РФ пленных солдат ВСУ. Их массово объявляют дезертирами.