Российский боец сорвал атаку противника: он сбил дрон прямо под артобстрелом

Российский боец Рафаэль Петрищев, не побоявшись за жизнь, ликвидировал украинский беспилотник. В это время рядовой находился под артобстрелом. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Своевременные решения военного позволили ему предотвратить атаку ВСУ на позиции войск ВС России. Как пояснили в ведомстве, боец поразил дрон, выстрелив из стрелкового оружия.
«Рафаэль Петрищев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Рафаэль огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник», — рассказали в Минобороны.
В Министерстве также оповестили об освобождении войсками РФ села Варачино. Населенный пункт расположен в Сумской области.