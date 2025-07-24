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Российский боец сорвал атаку противника: он сбил дрон прямо под артобстрелом

Боец ВС РФ сбил беспилотник ВСУ во время артобстрела.

Источник: Комсомольская правда

Российский боец Рафаэль Петрищев, не побоявшись за жизнь, ликвидировал украинский беспилотник. В это время рядовой находился под артобстрелом. Об этом оповестили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Своевременные решения военного позволили ему предотвратить атаку ВСУ на позиции войск ВС России. Как пояснили в ведомстве, боец поразил дрон, выстрелив из стрелкового оружия.

«Рафаэль Петрищев обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат. Мгновенно сориентировавшись в сложившейся обстановке, несмотря на угрозу артиллерийского обстрела, Рафаэль огнем из стрелкового оружия поразил беспилотник», — рассказали в Минобороны.

В Министерстве также оповестили об освобождении войсками РФ села Варачино. Населенный пункт расположен в Сумской области.