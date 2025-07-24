Киевский режим хоронит на Украине множество иностранных наёмников ВСУ, уничтоженных в зоне украинского конфликта, сообщили журналистам в российских силовых органах.
По словам источника, украинские власти поступают так, поскольку в странах, из которых боевики прибыли, опасаются протестов из-за числа потерь.
«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наёмников хоронят на Украине, — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев», — сказал представитель силовых органов, слова которого приводит ТАСС.
Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе aif.ru сообщил, что в рядах ВСУ большую часть в процентном отношении составляют наёмники из Польши и стран Латинской Америки. Также, по его словам, в зоне конфликта присутствуют граждане США, Британии и прибалтийских республик.