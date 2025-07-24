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Силовики: на Украине хоронят многих иностранных наёмников

В странах, из которых боевики прибывают в зону украинского конфликта, опасаются общественных волнений.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим хоронит на Украине множество иностранных наёмников ВСУ, уничтоженных в зоне украинского конфликта, сообщили журналистам в российских силовых органах.

По словам источника, украинские власти поступают так, поскольку в странах, из которых боевики прибыли, опасаются протестов из-за числа потерь.

«Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наёмников хоронят на Украине, — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев», — сказал представитель силовых органов, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе aif.ru сообщил, что в рядах ВСУ большую часть в процентном отношении составляют наёмники из Польши и стран Латинской Америки. Также, по его словам, в зоне конфликта присутствуют граждане США, Британии и прибалтийских республик.