Силовики: на Украине хоронят многих иностранных наёмников

Напомним, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе aif.ru сообщил, что в рядах ВСУ большую часть в процентном отношении составляют наёмники из Польши и стран Латинской Америки. Также, по его словам, в зоне конфликта присутствуют граждане США, Британии и прибалтийских республик.