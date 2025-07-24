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Самолет с вернувшимися из плена военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил корреспондент «Известий».

«У меня был крестик, и тот отобрали. Почему отобрали? Православный — русский. Ты не должен носить крестик, вот и всё. С шеи сдернули и выкинули куда-то», — рассказал боец с позывным Партос корреспонденту «Известий» Владиславу Харченко.

Второй военнослужащий с позывным Шум поделился, как, будучи в плену, получил от представителей Красного Креста письмо от мамы. Это дало ему надежду и мотивировало жить дальше с верой, что о нем помнят и ждут его возвращения.

23 июля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что РФ и Украина провели обмен пленными, он состоялся на украинско-белорусской границе.

В тот же день помощник Президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между сторонами были выполнены. В рамках договоренностей Россия вернула Украине более 7 тыс. тел погибших военнослужащих.

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