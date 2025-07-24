Из украинского плена вернулись трое военнослужащих из Челябинской области

«Каждый день нашей работы открывает новые грани несгибаемого духа и непоколебимой веры жен и матерей, которые, невзирая ни на что, не перестают верить и продолжают искать своих близких, совершая порой невозможное. Особые слова признательности каждому, кто становится частью этого благородного дела, кто протягивает руку помощи в эти трудные минуты», — сказал Сударенко.