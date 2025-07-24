Из украинского плена вернулись трое военнослужащих из Челябинской области

Это 28-летний мужчина из Челябинска, 26-летний — из Магнитогорска и 27-летний — из Брединского района.
«Все они военнослужащие по контракту. Двое перестали выходить на связь в ноябре 2024 года, имели статус пропавших без вести. С третьим связь оборвалась в феврале 2025 года», — прокомментировала Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.
По ее данным, родственники смогли получить официальное подтверждение того, что военнослужащие в плену, а аппарат омбудсмена «направил все необходимые сведения в органы военного управления и Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой».
«Каждый день нашей работы открывает новые грани несгибаемого духа и непоколебимой веры жен и матерей, которые, невзирая ни на что, не перестают верить и продолжают искать своих близких, совершая порой невозможное. Особые слова признательности каждому, кто становится частью этого благородного дела, кто протягивает руку помощи в эти трудные минуты», — сказал Сударенко.
Ранее Минобороны России сообщило, 23 июля 2025 года «в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня 2025 года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих». Взамен передана группа военнопленных ВСУ.
«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны», добавили в ведомстве.