Пасынок Сырского отреагировал на информацию о помощи главкома ВСУ отцу в РФ

СМИ сообщили, что украинский генерал выделил средства на лечение своих родителей в России. Его 86-летний отец Станислав страдает от заболевания головного мозга, обострившегося после респираторной инфекции. Ранее он проходил лечение во Владимире. По информации журналистов, семья связалась с генералом, который организовал их лечение и реабилитацию в центральном регионе РФ. Стоимость лечения за месяц, якобы, составила 1 миллион рублей.