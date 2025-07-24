Главком ВСУ Александр Сырский вряд ли мог легко и без последствий оказать помощь своему больному отцу, который находится на лечении в России. Об этом в комментарии aif.ru сказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, живущий в Австралии.
«Властям страны всё известно, если один из лидеров террористической враждебной страны действительно лечит родителей в частной клинике России и то, каким образом он перевёл средства», — отметил Иван Сырский.
СМИ сообщили, что украинский генерал выделил средства на лечение своих родителей в России. Его 86-летний отец Станислав страдает от заболевания головного мозга, обострившегося после респираторной инфекции. Ранее он проходил лечение во Владимире. По информации журналистов, семья связалась с генералом, который организовал их лечение и реабилитацию в центральном регионе РФ. Стоимость лечения за месяц, якобы, составила 1 миллион рублей.
Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский известен как один из самых активных представителей российской диаспоры в Сиднее, он поддерживает СВО и не одобряет выбор отчима служить Украине.
В мае 2023 года МВД РФ объявило Александра Сырского в розыск по уголовной статье.