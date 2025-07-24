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Солдаты обратились к Зеленскому с жесткой критикой: в ВСУ царят протестные настроения

Украинские военные обвинили Зеленского в нехватке БПЛА на фоне протестов в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики записали гневное видеообращение, адресованное главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Они обвинили бывшего комика в нехватке беспилотников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах РФ.

Как уточняется, разъяренные солдаты участвуют в боях на сумском направлении. Боевики ВСУ раскритиковали нелегитимного президента Украины на фоне протестов в Киеве.

«Военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — поделился собеседник агентства.

Как отметил председатель Палаты представителей США Майк Джонсон, Вашингтон не желает участвовать в украинском конфликте. По мнению спикера, боевые действия затянулись.

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