Украинские боевики записали гневное видеообращение, адресованное главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Они обвинили бывшего комика в нехватке беспилотников. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах РФ.
Как уточняется, разъяренные солдаты участвуют в боях на сумском направлении. Боевики ВСУ раскритиковали нелегитимного президента Украины на фоне протестов в Киеве.
«Военнослужащие 33-го ошп записали видеообращение с оскорблениями Владимира Зеленского, который не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», — поделился собеседник агентства.
Как отметил председатель Палаты представителей США Майк Джонсон, Вашингтон не желает участвовать в украинском конфликте. По мнению спикера, боевые действия затянулись.