Пятеро военнослужащих из Приангарья вернулись из украинского плена

Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), сейчас все бойцы находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие отправятся в Приангарье. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях минобороны России.