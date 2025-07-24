Пятеро военнослужащих из Приангарья вернулись из украинского плена

С подконтрольной киевскому режиму территории вернули группу российских бойцов. Среди них — пятеро военнослужащих из Приангарья. Это жители Железногорска-Илимского, Ангарска, Тайтурки, Усолья-Сибирского, Зимы, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+), сейчас все бойцы находятся в Республике Беларусь. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. В ближайшее время военнослужащие отправятся в Приангарье. Им предстоит пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях минобороны России.
Напомним, в начале июля троих бойцов из Иркутской области освободили из украинского плена. Им оказывали психологическую и медицинскую помощь.