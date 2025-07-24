Юрист Соловьев сказал, мог ли главком ВСУ Сырский передать деньги отцу в РФ

Главком ВСУ Александр Сырский, если он действительно решил помочь родителям, наверняка использовал непрямые пути передачи средств. Об этом сказал в комментарии aif.ru юрист Иван Соловьев.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал проверить информацию о переводе украинского военного в РФ, так как это может использоваться в целях поддержки терроризма.
В мае 2023 года МВД РФ объявило Александра Сырского в розыск по уголовной статье.
«Мы с вами не знаем, кто и сколько переводил. Но неужели Сырский взял и со своей кредитной карты и перевел миллион рублей на пенсионную карту МИР своего папы? Это смешно. Он бы наверное использовал какие-то иные способы. Можно только догадываться какие», — сказал Иван Соловьев в комментарии aif.ru.
По данным юриста, российские родственники Сырского и сам главком давно находятся в сложных отношениях.
«Следователей может интересовать, поддерживают родители связь с Сырским. И, если поддерживают, то в чем она заключается. Если это просто отношение родителей с сыном, и это не касается вопроса безопасности РФ, то это проходит по категории частной жизни. Правда, насколько я знаю, у них в семье глубокие разногласия по поводу позиции Сырского. Идеологически члены семьи абсолютно разные. Военные конфликты разделяют семьи. Я уверен, что общения у них уже давно не было», — отметил специалист.
Тот факт, что отец украинского генерала проживает в России может быть использован западными и украинскими спецслужбами, отметил Соловьев.
«Эти люди не виноваты в том, что в свое время их сын выбрал такой путь. Поэтому я думаю, что их безопасность надежно обеспечена», — подчеркивает юрист.
Ранее СМИ сообщили, что украинский генерал выделил средства на лечение своих родителей в России. Его 86-летний отец Станислав страдает от заболевания головного мозга, обострившегося после респираторной инфекции. Ранее он проходил лечение во Владимире. По информации журналистов, семья связалась с генералом, который организовал их лечение и реабилитацию в центральном регионе РФ. Стоимость лечения за месяц, якобы, составила 1 миллион рублей.