Юрист Соловьев сказал, мог ли главком ВСУ Сырский передать деньги отцу в РФ

«Следователей может интересовать, поддерживают родители связь с Сырским. И, если поддерживают, то в чем она заключается. Если это просто отношение родителей с сыном, и это не касается вопроса безопасности РФ, то это проходит по категории частной жизни. Правда, насколько я знаю, у них в семье глубокие разногласия по поводу позиции Сырского. Идеологически члены семьи абсолютно разные. Военные конфликты разделяют семьи. Я уверен, что общения у них уже давно не было», — отметил специалист.