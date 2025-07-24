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В рамках обмена военнопленными Украина вернула трех жителей Пермского края

Россия и Украина произвели обмен пленными военнослужащими.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Обмен прошел в рамках Стамбульских договоренностей. Домой вернулись три жителя Пермского края из Кудымкара, Краснокамска и Косинского округа.

Об освобожденных жителях региона сообщил Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В зоне проведения СВО двое из них проходили службу по контракту, один — в рамках частичной мобилизации.

Жителя Прикамья мобилизовали в октябре 2022 года, в августе 2024 года он перестал выходить на связь во время выполнения боевой задачи.

Пермяки вместе с другими вернувшимися из плена бойцами пройдут курс реабилитации и восстановления в одном из госпиталей в Подмосковье.

«Благодарю всех, кто помог нашим парням вернуться домой! Надеюсь, подобные новости будут звучать все чаще!», — отметил Игорь Сапко.

Масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной начался после соглашения в Стамбуле 2 июня. Начиная с 9 июня домой вернулись 17 военнослужащих из Пермского края.