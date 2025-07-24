Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. 39 украинских беспилотников уничтожены над Черным и Азовским морями, а также над Краснодарским краем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20.40 23 июля до 01.40 24 июля.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Из них 21 вражеский БПЛА сбит над акваторией Черного моря, 11 — над Азовским морем, семь — над территорией Краснодарского края, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.

В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше