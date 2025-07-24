32 беспилотника сбили над Черным и Азовским морями

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 20.40 23 июля до 01.40 24 июля.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Из них 21 вражеский БПЛА сбит над акваторией Черного моря, 11 — над Азовским морем, семь — над территорией Краснодарского края, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Утром в оперштабе Кубани сообщили, что в Сочи при падении обломков дронов погибла одна женщина и еще одна получила тяжелые ранения.
В ночь на 24 июля сообщалось об уничтожении 19 БПЛА ВСУ над Черным и Азовским морями. Крымский мост закрывали почти на три часа. Вечером в среду 16 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, после атаки осколки упали на один из пляжей и территорию школы в Каче, а также на Северную сторону города. Никто из людей не пострадал.