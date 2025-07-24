Над Азовским морем ночью уничтожили 11 беспилотников

Об этом сообщает Минобороны РФ.
Из сводки следует, что накануне вечером, с 20:40 до 23:50, над акваторией сбили девять дронов. По состоянию на 7:30 о работе ПВО на территории Ростовской области не сообщается.
Силы и средства противовоздушной обороны этой ночью, 24 июля, уничтожили над Азовским морем 11 украинских беспилотников.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Из сводки следует, что накануне вечером, с 20:40 до 23:50, над акваторией сбили девять дронов. По состоянию на 7:30 о работе ПВО на территории Ростовской области не сообщается.