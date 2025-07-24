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Сержант из Хабаровска спас товарищей на СВО и получил медаль Жукова

Благодаря отваге хабаровчанина подразделению удалось сохранить жизни сослуживцев и довезти гуманитарный груз до места назначения.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Сержант Виктор Гришин, проходящий службу в окружном учебном центре Восточного военного округа, награждён медалью Жукова за героизм в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Боец неоднократно выполнял задачи на передовой, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках. Во время одной из операций колонна, в которой находился Гришин, попала под обстрел украинских нацистов. Несмотря на угрозу, сержант вытащил нескольких раненых бойцов из-под огня и оказал им первую помощь. Затем он удерживал позиции, не давая противнику приблизиться.

Благодаря отваге хабаровчанина подразделению удалось сохранить жизни сослуживцев и довезти гуманитарный груз до места назначения. За проявленную храбрость и самоотверженность Виктор Гришин был представлен к государственной награде. Указ о награждении подписан президентом России Владимиром Путиным.