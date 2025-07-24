Сержант из Хабаровска спас товарищей на СВО и получил медаль Жукова

Боец неоднократно выполнял задачи на передовой, в том числе в Луганской и Донецкой народных республиках. Во время одной из операций колонна, в которой находился Гришин, попала под обстрел украинских нацистов. Несмотря на угрозу, сержант вытащил нескольких раненых бойцов из-под огня и оказал им первую помощь. Затем он удерживал позиции, не давая противнику приблизиться.