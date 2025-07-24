Шестеро пострадавших от атаки БПЛА воронежцев остаются в больницах

Состояние ребенка, который продолжает лечение, врачи оценивают как легкой тяжести.
К 17 июля, после атак по Воронежу, в больницы было госпитализировано 12 граждан, из которых трое — несовершеннолетние. Одного 17-летнего парня пришлось транспортировать в Москву, там ему в течение 10 часов делали операцию. Он получил обширную осколочную рану в область живота. На данный момент парень идет на поправку.
Всего при атаке столицы Черноземья беспилотниками пострадал 31 местный житель, один вскоре скончался.