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Шестеро пострадавших от атаки БПЛА воронежцев остаются в больницах

Несколько пострадавших 15 и 17 июля от атак БПЛА воронежцев выписали из больницы, некоторые продолжают лечение. В региональном министерстве здравоохранения 23 июля рассказали, что шестеро человек уже покинули больничные стены, а шесть воронежцев — еще находятся в медучреждениях.

Источник: Freepik

Состояние ребенка, который продолжает лечение, врачи оценивают как легкой тяжести.

К 17 июля, после атак по Воронежу, в больницы было госпитализировано 12 граждан, из которых трое — несовершеннолетние. Одного 17-летнего парня пришлось транспортировать в Москву, там ему в течение 10 часов делали операцию. Он получил обширную осколочную рану в область живота. На данный момент парень идет на поправку.

Всего при атаке столицы Черноземья беспилотниками пострадал 31 местный житель, один вскоре скончался.

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