Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Сириусе

О случившемся около 01:51 сообщил в своих социальных сетях глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.



«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе. О важных происшествиях буду сообщать», — уточняется в сообщении.



Плишкин также призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не подходить к окнам на период существования беспилотной опасности. В 03:10 глава ФТ объявил об отмене угрозы атаки БПЛА. Он также добавил, что на территории Сириуса приступили к работе коммунальные и специальные службы. А до окончательной ликвидации последствий нападения местным жителям было порекомендовано сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома.