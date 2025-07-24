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Над Черным и Азовским морями за ночь уничтожили 32 беспилотника

В ночь на 24 июля силы ПВО сбили 39 украинских дронов.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили и перехватили 39 украинских беспилотников в южных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале министерства.

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:40 23 июля до 01:40 24 июля. В ходе отражения воздушной угрозы были уничтожены 21 беспилотник над Черным морем, 11 — над Азовским морем и еще 7 над территорией Краснодарского края.

Накануне силы ПВО за 2 часа 40 минут сбили более 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Наибольшее количество дронов — 28 единиц — уничтожили над Брянской областью. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены более 71 тысячи БПЛА.

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