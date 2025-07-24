Над Черным и Азовским морями за ночь уничтожили 32 беспилотника

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили и перехватили 39 украинских беспилотников в южных регионах страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале министерства.
По данным ведомства, атака продолжалась с 20:40 23 июля до 01:40 24 июля. В ходе отражения воздушной угрозы были уничтожены 21 беспилотник над Черным морем, 11 — над Азовским морем и еще 7 над территорией Краснодарского края.
Накануне силы ПВО за 2 часа 40 минут сбили более 50 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Наибольшее количество дронов — 28 единиц — уничтожили над Брянской областью. По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены более 71 тысячи БПЛА.