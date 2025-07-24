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Трое свердловчан освобождены из плена в день переговоров в Стамбуле

Во время обмена 250 на 250 человек из украинского плена освобождены трое свердловчан.

Трое свердловчан освобождены из украинского плена 23 июля, во время переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом ЕАН сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Самолет ИЛ-76 с российскими военными на борту, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме. Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них — житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся — житель Каменска-Уральского. Сейчас буду сообщать главам. И третий — из Екатеринбурга. Это завершение общего обменного списка в результате стамбульских договоренностей», — сказала Татьяна Мерзлякова.

ЕАН писал, что во время переговоров прошел обмен 250 на 250 человек в рамках соглашения в Стамбуле 2 июня. Во время третьего раунда переговоров обсуждали гуманитарные вопросы по поводу будущих обменов пленными и гражданскими лицами.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, Россия и Украина на переговорах долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах. При этом позиции России и Украины по меморандумам очень далеки друг от друга.

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