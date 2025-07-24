Трое свердловчан освобождены из плена в день переговоров в Стамбуле

«Самолет ИЛ-76 с российскими военными на борту, освобожденными из украинского плена, приземлился на подмосковном аэродроме. Среди тех, кто вернулся в Россию, трое наших ребят. Один из них — житель Режевского района. За него переживали земляки. Мама писала нам. Искренне рада. Второй возвратившийся — житель Каменска-Уральского. Сейчас буду сообщать главам. И третий — из Екатеринбурга. Это завершение общего обменного списка в результате стамбульских договоренностей», — сказала Татьяна Мерзлякова.