В ЕДДС Краснодара напомнили что делать, если слышен свист падающего дрона.
Если атака БПЛА застигла на улице, следует покинуть открытое пространство и укрыться в ближайшем здании, паркинге или переходе.
Если укрытий рядом нет, нужно лечь на землю, прикрыв голову руками, особенно если слышен свист падающего дрона. Нельзя подходить к обломкам беспилотников, также не стоит их фотографировать и распространять снимки. Запрещено выкладывать в Сеть фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО.
Напомним, за ночь над Краснодарским краем сбили семь БПЛА, еще 21 над Черным морем. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.
Мы писали, в Сириусе произошло попадание по нефтебазе. О попадании по нефтебазе на улице Таврической в своем telegram-канале рассказал глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.