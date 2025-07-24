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В ЕДДС Краснодара напомнили что делать, если слышен свист падающего дрона

Жителям Краснодара рассказали, как себя вести при атаке БПЛА.

В ЕДДС Краснодара напомнили что делать, если слышен свист падающего дрона.

Если атака БПЛА застигла на улице, следует покинуть открытое пространство и укрыться в ближайшем здании, паркинге или переходе.

Если укрытий рядом нет, нужно лечь на землю, прикрыв голову руками, особенно если слышен свист падающего дрона. Нельзя подходить к обломкам беспилотников, также не стоит их фотографировать и распространять снимки. Запрещено выкладывать в Сеть фото и видео воздушных целей и работы систем ПВО.

Напомним, за ночь над Краснодарским краем сбили семь БПЛА, еще 21 над Черным морем. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских БПЛА.

Мы писали, в Сириусе произошло попадание по нефтебазе. О попадании по нефтебазе на улице Таврической в своем telegram-канале рассказал глава администрации ФТ Сириус Дмитрий Плишкин.

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