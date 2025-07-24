Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

47 рейсов в аэропорту Сочи задержали из-за ночного налета БПЛА

Расписание восстановят в течение двух дней.

Источник: Кrasnoyarskmedia.ru

Утром 24 июля в аэропорту Сочи задерживаются 47 рейсов. Причиной сбоев стала ночная атака беспилотников, из-за которой ранее ввели временное ограничение на полеты. Согласно данным онлайн-табло на 7:15, 27 рейсов задержаны на вылет, еще 20 — на прилет, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Ограничение было введено вечером 23 июля в связи с угрозой воздушного нападения. После его снятия аэропорт начал восстанавливать график, обрабатывая скопившиеся рейсы. По информации пресс-службы Международного аэропорта Сочи, нормализация расписания займет 1−2 дня.

Авиакомпании и службы аэропорта работают над минимизацией последствий сбоев. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах перед вылетом.

Напомним, в Адлерском районе Сочи ночью на улицу Авиационную упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате погибла женщина, вторая получила тяжелые ранения.

Также нефтебаза в Сириусе на улице Таврическая подверглась атаке ВСУ. Как сообщил мэр Дмитрий Плишкин, в результате произошло попадание по объекту и начался пожар.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше