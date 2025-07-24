47 рейсов в аэропорту Сочи задержали из-за ночного налета БПЛА

Утром 24 июля в аэропорту Сочи задерживаются 47 рейсов. Причиной сбоев стала ночная атака беспилотников, из-за которой ранее ввели временное ограничение на полеты. Согласно данным онлайн-табло на 7:15, 27 рейсов задержаны на вылет, еще 20 — на прилет, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Ограничение было введено вечером 23 июля в связи с угрозой воздушного нападения. После его снятия аэропорт начал восстанавливать график, обрабатывая скопившиеся рейсы. По информации пресс-службы Международного аэропорта Сочи, нормализация расписания займет 1−2 дня.
Авиакомпании и службы аэропорта работают над минимизацией последствий сбоев. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах перед вылетом.
Напомним, в Адлерском районе Сочи ночью на улицу Авиационную упали обломки беспилотного летательного аппарата. В результате погибла женщина, вторая получила тяжелые ранения.
Также нефтебаза в Сириусе на улице Таврическая подверглась атаке ВСУ. Как сообщил мэр Дмитрий Плишкин, в результате произошло попадание по объекту и начался пожар.