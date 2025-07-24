Рейсы из Екатеринбурга в Сочи откладываются на фоне атаки БПЛА

Самолёты из Екатеринбурга вынуждены отложить вылеты в Сочи на фоне сообщений о нападении дронов на черноморское побережье. Аналогичная ситуация сложилась и с обратными рейсами, которые перенесены примерно на 4−5 часов. Это следует из информации на онлайн-табло аэровокзала.
Так, ожидается прибытие двух рейсов с задержкой: лайнер авиакомпании «Победа», который приземлится в 09:30 вместо ранее заявленного времени прибытия в 05:05 утра, и самолёт перевозчика «Россия», прибывающий в 10:50 вместо ожидаемых 04:50 утра.
Также откладываются два вылета в направлении Краснодарского края: авиакомпания «Уральские авиалинии» теперь отправятся в 08:50 вместо прежнего времени отправления в 07:35, а рейсы авиакомпании «Россия» состоятся в 11:50 вместо изначально заявленных 06:50 утра.
Напомним, массовая атака БПЛА на черноморское побережье произошла в ночь на 24 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Вскоре поступили тревожные известия из Сочи: аэропорт курорта временно прекратил свою деятельность. Всем жителям и туристам было рекомендовано оставаться внутри зданий и избегать выхода на улицу ввиду угрозы безопасности, связанной с атакой беспилотников.
Позднее появилась информация о последствиях инцидента: фрагменты упавшего беспилотника обрушились на улицу Авиационную в Адлерском районе города. К сожалению, один человек погиб: женщина получила смертельные травмы. Другая пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, ей оказывается необходимая медицинская помощь.