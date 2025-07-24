В Октябрьском районе начали разминировать БПЛА

Разминировать будут вне населенных пунктов. Однако жители могут услышать звуки взрывов, что характерно при разминировании.
Дончан призывают сохранять спокойствие.
Напомним, в ночь на 21 июля в Ростовской области сбили 12 БПЛА. При этом из-за попадания дрона на территорию ж/д станции в Каменоломни были задержаны более 50 поездов.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше