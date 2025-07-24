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В Октябрьском районе начали разминировать БПЛА

В Октябрьском сельском районе Ростовской области специалисты разминируют обломки сбитых дронов. Об этом сообщают местные власти.

Разминировать будут вне населенных пунктов. Однако жители могут услышать звуки взрывов, что характерно при разминировании.

Дончан призывают сохранять спокойствие.

Напомним, в ночь на 21 июля в Ростовской области сбили 12 БПЛА. При этом из-за попадания дрона на территорию ж/д станции в Каменоломни были задержаны более 50 поездов.

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