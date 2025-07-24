Погибла женщина. Какие последствия отраженной атаки БПЛА на Кубани 24 июля

Семь БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 21 сбили над Черным морем и 11 — над акваторией Азовского. Больше всего пострадали Сочи и Сириус. Подробнее читайте в материале kuban.aif.ru.
Больше всего досталось Сочи.
ПВО в регионе начали работать в 23:00 23 июля. За несколько часов перехватили сразу 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из-за падения обломков в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло четыре гаража по улице Авиационной. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожар ликвидировали в 2:51 экстренные службы.
Погибла женщина, вторая с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу. В момент падения обломков они находились на улице.
В это же время глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин сообщил о попадании обломков БПЛА по нефтебазе на улице Таврической.
«Друзья, работает ПВО. Произошло попадание. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал он в социальных сетях.
Позже Дмитрий Плишкин сообщил об отбое опасности и призвал жителей и гостей не покидать свои дома:
«Работают коммунальные и специальные службы. В ближайшие часы до окончательной ликвидации последствий атаки прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать дома. Если вам нужна медицинская помощь, открыт телефон горячей линии. Медицинские работники федеральной территории будут дежурить круглосуточно».
Мэр Сочи Андрей Прошунин после произошедшего также опубликовал информацию в своем telegram-канале.
«Сейчас угрозы с воздуха нет, вся городская инфраструктура работает штатно. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности — не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО», — написал глава курорта.
Утром 24 июля появилась информация от прокуратуры Краснодарского края. Стало известно, что личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор Адлерского района Сочи Иван Жуков.
«В результате атаки БПЛА есть погибшая и пострадавшая, произошло возгорание гаражно-строительного кооператива. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им помощи», — сообщается в официальном канале ведомства.
Рейсы будут задержаны?
Вечером накануне происшествий временные ограничения ввели в сочинском аэропорту. В 5:40 ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли. Ситуацию стараются стабилизировать, но на корректировку понадобится несколько дней.
«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания, готовится расписание работы с учетом вынужденных изменений. Совместно с авиакомпаниями, мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится один-два дня», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Утром 24 июля после ночной атаки опаздывают 65 рейсов. По данным онлайн-табло на 24 июля в 8:22, в воздушной гавани города-курорта на вылет задержаны 30 рейсов, еще 35 — на прилет.
В Крыму осколки упали на школу и пляж.
На Крым также была совершена атака. По данным Минобороны, там за час — с 6.20 до 07.20 — дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о ночных атаках, в которых, к счастью, никто не пострадал.
«По предварительной информации от спасательной службы Севастополя зафиксирована информация о падении осколков на берегу пляжа “Наш Парус”.
Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет.
Осколки упали также на территорию школы в Каче, повреждены несколько окон в образовательном учреждении и в двух соседних зданиях. Также поврежден один легковой автомобиль в поселке Кача.
Никто из людей не пострадал. Спасательные службы продолжают работу", — рассказал Михаил Развозжаев.