Погибла женщина. Какие последствия отраженной атаки БПЛА на Кубани 24 июля

«Сейчас угрозы с воздуха нет, вся городская инфраструктура работает штатно. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие. В случае сигнала об опасности — не выходить на улицу, не подходить к окнам в домах и не снимать на фото и видео работу ПВО», — написал глава курорта.