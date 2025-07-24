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На месте гибели женщины от обломков БПЛА в Сочи находится прокурор

Прокуратура контролирует ситуацию на месте трагедии в Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор выехал на место гибели женщины от обломков украинского беспилотника в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В результате ночной атаки БПЛА погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения и была госпитализирована в медучреждение. Кроме того, возник пожар в гаражно-строительном кооперативе. Огонь охватил 200 квадратных метров.

Прокуратура взяла под контроль ликвидацию последствий происшествия и оказание помощи пострадавшим.

«Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет прокурор Адлерского района города Сочи Иван Жуков», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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