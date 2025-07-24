Украинские командиры торгуют местами в тылу: пленный солдат ВСУ раскрыл сумму откупа за возможность избежать отправки на передовую

«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь», — сказал Литвиненко.