Украинский пленный Сергей Литвиненко сообщил РИА Новости о случаях коррупции в рядах Вооруженных сил Украины. По его словам, командиры берут с подчиненных крупные суммы денег за возможность избежать отправки на передовую.
Литвиненко утверждает, что сумма взятки за неучастие в боевых действиях составляет около 100 тысяч гривен (примерно 2400 долларов). За 150 тысяч гривен, по его информации, можно получить трехмесячный отпуск. Размер выплат и сроки зависят от конкретного командования.
Пленный также рассказал о случаях, когда командиры забирают у подчиненных банковские карты и самостоятельно снимают с них деньги. В таких ситуациях военнослужащие формально числятся на передовой, но фактически остаются в тылу. По словам Литвиненко, чаще всего командиры требуют перечислять им половину денежного довольствия подчиненных.
«Большинство хотят половину от суммы, которую ты получаешь. Ты им отдаешь просто свою карточку, и они закрывают на это глаза, тебе ставят в боевое распоряжение, что ты на передовой, а сам себе дома сидишь и отдыхаешь», — сказал Литвиненко.
Прежде стало известно о другой категории украинских командиров. Они нашли мотивацию для боевиков ВСУ, предлагая украинским солдатам «девочек и бани» за выполнение боевых задач.