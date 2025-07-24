В Новороссийске и в Анапе из-за угрозы атаки БПЛА сработали сирены

Глава Новороссийска в своих соцсетях напомнил о том, что при включении сирен — сигнала «Внимание всем», в случае нахождения в доме, не рекомендуется подходить к окнам. Необходимо укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без остекления со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете и кладовой. А при нахождении на улице следует укрыться в цоколе ближайшего здания или в подземных переходе и парковке.



В 02:26 в Анапе объявили отбой сигнала «Беспилотная опасность». В 02:30 отмена угрозы атаки БПЛА была произведена и в Новороссийске.



Ранее «НК» писала, что минувшей ночью в Сочи женщина погибла при крушении беспилотника. А в Сириусе дроны атаковали местную нефтебазу. Известно также, что за ночь над Кубанью ПВО уничтожила порядка 7 беспилотников.