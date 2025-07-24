Упавшие обломки украинского БПЛА вызвали пожар в гаражном кооперативе в Сочи

В Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелись гаражи. Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива по улице Авиационной в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По данным оперативного штаба, возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 2:51.
«На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что из-за падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла женщина, еще одна с серьезными ранениями попала в больницу. Обе они находились на улице в этот момент.