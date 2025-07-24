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Упавшие обломки украинского БПЛА вызвали пожар в гаражном кооперативе в Сочи

Пожар в гаражном кооперативе в Сочи после падения обломков БПЛА потушили.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелись гаражи. Огонь вспыхнул на территории гаражного кооператива по улице Авиационной в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

По данным оперативного штаба, возгорание затронуло четыре гаража в кооперативе. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось в 2:51.

«На месте возгорания по предварительной информации пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за падения обломков БПЛА на улице Авиационной погибла женщина, еще одна с серьезными ранениями попала в больницу. Обе они находились на улице в этот момент.

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