Нужно отметить, что российские военные продолжают продвигаться в глубь населенного пункта, планомерно нанося поражение врагу. Также армия РФ развивает успех и на других направлениях, освобождая один населенный пункт за другим. При этом успех российских бойцов стали признавать даже на Западе. Иностранная пресса пишет, что в июне ВС РФ максимально продвинулись на передовой с начала 2025 года. Также западная пресса утверждает, что именно у РФ провосходство в количестве.