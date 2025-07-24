В Донецкой Народной Республике (ДНР) на юго-западной и южной границах города Красноармейска начались боевые действия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах.
«На южной и юго-западной окраинах Красноармейска идут бои», — говорится в статье издания.
В сообщении уточнили, что речь идёт о конфликтах в районе населённого пункта Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.
Нужно отметить, что российские военные продолжают продвигаться в глубь населенного пункта, планомерно нанося поражение врагу. Также армия РФ развивает успех и на других направлениях, освобождая один населенный пункт за другим. При этом успех российских бойцов стали признавать даже на Западе. Иностранная пресса пишет, что в июне ВС РФ максимально продвинулись на передовой с начала 2025 года. Также западная пресса утверждает, что именно у РФ провосходство в количестве.