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Кондратьев: Два человека погибли и 11 пострадали при атаке БПЛА на Кубань

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в четверг сообщил, что во время ночной массированной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край есть погибшие и пострадавшие.

Источник: Российская газета

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Во время атаки дронов ВСУ всего пострадали 11 человек (всем медики оказали амбулаторную помощь). Причем четверо из них госпитализированы в местные клиники.

Среди пострадавших — сотрудник ДПС, дежуривший в эту ночь на улицах города. Полицейского для дальнейшего лечения планируют доставить на вертолете санитарной авиации в Краснодарскую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского.

По данным Оперативного штаба края, обе погибшие женщины в момент падения обломков сбитого беспилотника были на улице.

Как известно, в минувшую ночь сразу несколько городов Кубани и расположенная рядом с Сочи федеральная территория Сириус были атакованы украинскими БПЛА самолетного типа.

При в Анапе запустили систему оповещения в связи с работой ПВО, а в Новороссийске включены сирены из-за угрозы атаки беспилотников.

По данным в Минобороны РФ, силы уничтожили минувшей ночью 39 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории юга страны. Наибольшее число дронов — 21 аппарат — над Черным морем, 11 — над акваторией Азовского моря. А еще семь БПЛА сбиты над территорией Кубани.

Губернатор подчеркнул, что медики из столицы Кубани готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

«Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — подчеркнул Вениамин Кондратьев, который выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

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