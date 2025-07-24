Кондратьев: Два человека погибли и 11 пострадали при атаке БПЛА на Кубань

«В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Во время атаки дронов ВСУ всего пострадали 11 человек (всем медики оказали амбулаторную помощь). Причем четверо из них госпитализированы в местные клиники.
Среди пострадавших — сотрудник ДПС, дежуривший в эту ночь на улицах города. Полицейского для дальнейшего лечения планируют доставить на вертолете санитарной авиации в Краснодарскую клиническую больницу № 1 имени профессора Очаповского.
По данным Оперативного штаба края, обе погибшие женщины в момент падения обломков сбитого беспилотника были на улице.
Как известно, в минувшую ночь сразу несколько городов Кубани и расположенная рядом с Сочи федеральная территория Сириус были атакованы украинскими БПЛА самолетного типа.
При в Анапе запустили систему оповещения в связи с работой ПВО, а в Новороссийске включены сирены из-за угрозы атаки беспилотников.
По данным в Минобороны РФ, силы уничтожили минувшей ночью 39 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории юга страны. Наибольшее число дронов — 21 аппарат — над Черным морем, 11 — над акваторией Азовского моря. А еще семь БПЛА сбиты над территорией Кубани.
Губернатор подчеркнул, что медики из столицы Кубани готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся.
«Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — подчеркнул Вениамин Кондратьев, который выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.