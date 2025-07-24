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Спецслужбы Сочи обеспечивают безопасность после атаки дронов

В городе ликвидируют последствия ночного налета БПЛА.

Источник: KrasnodarMedia.su

В ночь с 23 на 24 июля инфраструктура Сочи и федеральной территории Сириус подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно данным Минобороны РФ, за указанный период силами ПВО было перехвачено и уничтожено 39 вражеских дронов, 21 из которых сбит над акваторией Черного моря, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации курорта.

Глава города Андрей Прошунин лично контролирует ситуацию. По его данным, курортная инфраструктура продолжает работать в штатном режиме. В Адлерском районе, где в результате падения обломков БПЛА на улице Авиационной произошло возгорание в гаражном кооперативе, сегодня запланированы работы по разбору завалов. На федеральной территории Сириус обстановка находится под контролем главы администрации Дмитрия Плишкина.

В настоящее время угроза воздушного нападения отсутствует. Международный аэропорт Сочи работает в обычном режиме, отмечаются незначительные задержки отдельных рейсов.

Власти напоминают жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности при получении официальных предупреждений о воздушной опасности: оставаться в помещениях, не приближаться к окнам, воздерживаться от фото— и видеосъемки работы систем ПВО. В случае чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить по номеру 112.

Как подчеркивают в администрации города, все специальные и оперативные службы предпринимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения и гостей курорта.

Напомним, в Сочи при падении обломков одного из беспилотников на улице Авиационной погибла женщина, еще одна получила тяжелые ранения. В результате инцидента произошло возгорание четырех гаражей в кооперативе. В Сириусе дрон поразил нефтебазу на улице Таврическая, где до утра работали аварийные службы.

Авиасообщение в регионе столкнулось с серьезными перебоями. Аэропорт Сочи с 23:08 23 июля до 03:05 24 июля прекращал прием и отправку рейсов. К утру 24 июля в воздушной гавани курорта накопилось 47 задержанных рейсов — 27 на вылет и 20 на прилет.

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