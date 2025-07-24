В Воронеже опровергли фейк о раздаче земли участникам СВО

Власти отметили, что рассылаемые сообщения не имеют никакого отношения к воронежскому филиалу фонда. Их отправляют мошенники, чтобы украсть персональные данные военных.
Сам аккаунт был создан лишь в начале июля этого года, но сотрудники фонда не общаются со своими подопечными в мессенджерах.
В облправительстве напомнили, что бойцы СВО действительно имеют право на получение земельных участков при наличии удостоверения ветерана боевых действий, звания Героя РФ или награждении орденом РФ. Для этого подается заявление в органы местного самоуправления по месту жительства, МФЦ или через «Госуслуги».