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Семьям погибших и пострадавшим после атаки БПЛА в Сочи окажут поддержку

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Семьям погибших и пострадавшим окажут поддержку после ночной атаки БПЛА на Сочи, сообщил в официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ночь на четверг Сочи подвергся атаке беспилотников. Два человека погибли, 11 пострадали, четверо госпитализированы.

«Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — говорится в сообщении главы края.

В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, добавил Кондратьев.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

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