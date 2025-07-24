Семьям погибших и пострадавшим после атаки БПЛА в Сочи окажут поддержку

В ночь на четверг Сочи подвергся атаке беспилотников. Два человека погибли, 11 пострадали, четверо госпитализированы.
«Краевые медики готовы в любой момент оказать необходимую помощь всем нуждающимся. Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим», — говорится в сообщении главы края.
В Адлерском районе Сочи обломки сбитого беспилотника упали на улице Авиационной. В момент падения рядом находились две женщины, обе погибли от полученных ранений. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы, добавил Кондратьев.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.