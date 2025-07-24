Администрация Сочи рассказала о ситуации в городе после ночной атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Инфраструктура и аэропорт Сочи после атаки БПЛА работают штатно, есть задержки рейсов, сообщила пресс-служба администрации города.
«Инфраструктура курорта функционирует в штатном режиме. В Адлерском районе на территории гаражного кооператива по ул. Авиационной, где из-за падения обломков БПЛА произошел пожар, сегодня будет организован разбор завалов. Ситуация на ФТ Сириус на контроле у главы администрации Дмитрия Плишкина. Сейчас угрозы с воздуха нет. Аэропорт принимает воздушные суда штатно, наблюдается задержка некоторых рейсов», — говорится в сообщении.
Сообщается, что глава города Андрей Прошунин взял ситуацию под личный контроль.
В ночь на четверг город подвергся атаке беспилотников, на улице авиационной в Адлерском районе произошел пожар из-за падения обломков БПЛА. Губернатор Краснодарского края сообщил, что в результате атак двое погибли, одиннадцать пострадали и четверо в больнице.
В среду вечером, напомнили в администрации, Минобороны РФ опубликовало данные о том, что в течение прошлой ночи с 20.40 мск 23.07 до 01.40 мск 24.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 39 беспилотных летательных аппаратов — 21 из них над Черным морем. Опасность атаки БПЛА объявлялась также на территории ФТ Сириус.