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В Одесской области повреждены объекты логистики

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Транспортные узлы и другие объекты логистики получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Источник: AP 2024

«Поражены объекты логистики», — написал он в своем Telegram-канале. По словам министра, повреждены транспортные узлы и порты. Кроме того, пострадала инфраструктура компании «Укржелдороги» («Укрзализныци»). В ночь на четверг сообщалось о серии взрывов в Одессе.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

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