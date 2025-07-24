Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.