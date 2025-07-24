В Одесской области повреждены объекты логистики

«Поражены объекты логистики», — написал он в своем Telegram-канале. По словам министра, повреждены транспортные узлы и порты. Кроме того, пострадала инфраструктура компании «Укржелдороги» («Укрзализныци»). В ночь на четверг сообщалось о серии взрывов в Одессе.
Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указывал, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также отмечал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.