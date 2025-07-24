В аэропорту Казани задержали рейсы в Сочи и обратно из-за ночной атаки БПЛА

В казанском аэропорту задержали два рейса в Сочи и обратно после ночной атаки БПЛА. Об этом следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.
Один из рейсов из Казани в Сочи перенесли с 9:50 на 11:30, другой рейс с курорта прилетел в 11:40 вместе 8:50. В аэропорту Сочи ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 23:08, а сняты — в 3:05.
По данным Минобороны России, ночью с 23 на 24 июля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотника. Из них 21 БПЛА — над Черным морем, 11 — над Азовским морем, 7 — над Краснодарским краем.
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