В Ростовской области прошли работы по обезвреживанию сбитых БПЛА

В Октябрьском районе Ростовской области прошли работы по обезвреживанию остатков беспилотников за пределами населённых пунктов. О проведении работ сообщала врио главы администрации Октябрьского района Татьяна Юшковская.
«Жителям и гостям настоятельно рекомендуется сохранять спокойствие», — отмечала Татьяна Юшковская.
Сообщалось, что во время работ могут раздаваться громкие звуки хлопков. Это нормальная часть процесса обезвреживания. Вечером 23 июля работы по разминированию обломков БПЛА за пределами населенных пунктов завершились.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше